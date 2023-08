Bezirksliga Ruwertals perfekter Saisonstart

Das mit Spannung erwartete Duell der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften aus dem Hochwald und dem Ruwertal hielt lange Zeit nicht das, was es versprach. Erst in den zweiten 45 Minuten waren nicht nur mehr Tore, sondern auch mehr Feuer im Spiel. Am Ende hatten die Gäste durch ein unglückliches Eigentor der Hausherren und den entscheidenden zweiten Treffer von Jannis Hoffmann das bessere Ende für sich und fuhren den dritten Sieg im dritten Saisonspiel ein.