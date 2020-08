Radsport : RV Schwalbe Trier: 9000 Kalorien für die Freundschaft

Trier/s’Hertogenbosch Mehrere Radfahrer des Vereins besuchen Triers Partnerstadt s´Hertogenbosch. Die gut 300 Kilometer lange Strecke legen sie an einem Tag zurück.

Nicht so jedoch für eine achtköpfige Gruppe des Trierer Radvereins RV Schwalbe, die sich als Ziel gesetzt hatte, den Ritt von der Mosel bis ins Herz der Niederlande an nur einem Tag zu absolvieren – als eine Art Gegenbesuch. Anlässlich der Deutschland-Tour 2018 war eine Delegation der s’Hertogenboscher Stadtverwaltung zum Etappenzielort Trier geradelt. Allerdings über mehrere Tage.

Beim RV Schwalbe wurde die Tagestour von Gilbert Hoffmann geplant. Am vergangenen Samstag fiel im Trierer Messepark um 5.30 Uhr der Startschuss. Die Fahrer, deren Altersspanne von 25 bis 66 Jahren reichte und die in weiten Teilen schon Erfahrungen bei Tagesetappen jenseits von 200 Kilometern gesammelt haben, wussten, worauf es bei solch ein Tour ankommt. Der Weg führte zunächst an der Sauer entlang in die Eifel und über St. Vith und Monschau nach Aachen. Weiter ging es über den Col du Cauberg (traditionelle Bergankunft des Klassikers Amstel Gold Race) nach Eindhoven bis zum Rathausplatz in s´Hertogenbosch. Er wurde nach 10:40 Stunden Nettofahrzeit bei einem Stundenmittel von mehr als 29 Kilometern erreicht.