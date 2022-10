Radsport : 90 Jahre RV Schwalbe Trier: Topleistungen bei verregneter Party

Föhren/Trier Beim Herbstrennen des Vereins trüben widrige Bedingungen nicht die Feierlaune.

Ausgerechnet am nassesten Tag seit Monaten mussten die Organisatoren des RV Schwalbe das Radsportfestival ,RVS90‘ auf dem Rundkurs im Industriepark Föhren über die Bühne bringen. Trotz ungünstiger Bedingungen gingen die meisten der rund 150 gemeldeten Fahrer motiviert den Start an.

Gleich im ersten Rennen der (Alters-)Klasse Masters 2 und 3 zeigte Daniel Höhn (Team Ur-Krostitzer Alkoholfrei), dass er schnell wieder ins Trockene wollte, als er schon nach 500 Metern das Feld stehenließ und die anschließenden 41 Kilometer solo in Angriff nahm. Unangefochten kam er mit einem Schnitt von 45 Kilometern pro Stunde ins Ziel und demonstrierte damit eindrucksvoll, warum er an der Spitze der nationalen Punktewertung in seiner Altersklasse steht.

Insbesondere im Rennen der Amateure, bei dem die meisten Fahrer des RV Schwalbe an den Start gingen, zeigten die Gastgeber eine sehr solide Mannschaftsleistung. Es reichte letztendlich zwar nicht für das Podium, aber mit Platz vier für David Karl und weiteren Top-zehn-Ergebnissen konnten einige Punkte für die Jahreswertung eingefahren werden. Überzeugen konnte der erst 18-jährige Felix Steinrücke, der als Neunter ins Ziel kam und in einem starken Feld über die Distanz aufhorchen ließ. Bei den Junioren setzte sich Jakub Sommer durch. In dieser Klasse war er zwar ohne Konkurrenz gleichaltriger Fahrer, er zeigte jedoch im Feld der Amateure wie schon beim Großen Preis der Stadt Trier in der Innenstadt im Mai eine starke Leistung.