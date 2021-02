Handball : Der Handball-Grenzgänger von der Saar

Bis zum Ende der vergangenen Corona-Abbruchsaison trainierte Uwe Moske die erste Mannschaft seines Heimatvereins TuS Fortuna Saarburg in der Verbandsliga, ehe es ihn erneut ins benachbarte Großherzogtum zog. An der bislang erfolgreichsten Zeit im Saarburger Handball hatte der heute 59-Jährige großen Anteil. Als 1999 der überraschende Aufstieg in duie drittklassige Regionalliga gelungen war, wurde er auf Schultern durch die Halle getragen. Foto: TV/Hans Krämer

Saarburg Uwe Moske blickt auf viele erfolgreiche Jahre bei Fortuna Saarburg zurück. Dort hat er auch schon im Fußball für Furore gesorgt. Als Trainer wirkt er aktuell mal wieder in Luxemburg.

Seit 54 Jahren ist Uwe Moske dem Sport verbunden. Der heute 59-jährige Saarburger schaut auf eine lange und erfolgreiche Zeit im Fuß- und im Handball zurück – sowohl aktiv, wie auch als Trainer. Seine Sportlerlaufbahn begann er bei seinem Stammverein TuS Fortuna Saarburg. Dort kickte er zunächst in der D-Jugend, fand dann 1975 zum Handball und spielte hier bis zur A-Jugend im Tor.

Das Fußballspielen gab er aber nicht auf und war 1978 mit der A-Jugend in der Rheinlandliga angelangt. Auf acht bis zehn Trainingseinheiten brachte er es da insgesamt pro Woche und war bereits in jungen Jahren Jugendleiter im Verein.

1979 gelang Moske dann bei den Saarburger Fußballern der Sprung in die erste Mannschaft, die in der A-Klasse spielte. Gleichzeitig war er auch für die Handballer in der Bezirksliga aktiv. Den ersten Titel errang der Sportfanatiker 1986: Mit der Fortuna wurde er Meister der Fußball-A-Klasse und damit stieg die Mannschaft in die Bezirksliga auf. Trainer war seinerzeit mit Karl Kronenburg ein renommierter Übungsleiter.

Erst einmal an Erfolge gewöhnt, folgte im Handball 1987 die Meisterschaft in der Landesliga, gemeinsam mit Spielern wie Ralf Schröder, Klaus Wenner, Rainer Moske, Uwe Ballinger und Michael Neumann. Es war für Uwe Moske der erste Titel als Spielertrainer im Handball.

Doch auch über den Sport hinaus engagierte er sich in Saarburg: Von 1987 bis 2001 saß er im Stadtrat und in verschiedenen Gremien. In diesem Zeitraum war Moske auch Vorsitzender des Gesamtvereins TuS Fortuna Saarburg mit damals über 1000 Mitgliedern. 1988 wurde er zweiter Vorsitzender der Fußballabteilung (bis 1995).

Moske verfolgte auch weiterhin seine fußballerische Laufbahn, wurde Spielertrainer der SG Irsch/Saarburg, die er aber nicht vor dem Abstieg von der B- in die C-Klasse bewahren konnte.

Im Handball lief es dagegen besser: Fortuna Saarburg stieg 1999 aus der Rheinlandliga in die damals dritthöchste deutsche Spielklasse, die Regionalliga, auf. „Spieler wie der leider viel zu früh verstorbene ehemalige Weltklassetorwart Tomek Marszalek, Herbert Pobantz und Achim Lux waren im Team, und wir fuhren Siege gegen den VfL Gummersbach II und die HSG Irmenach/Kleinich ein, damals noch vor der stattlichen Kulisse von 500 Zuschauern.“

Von 1992 bis ’95 hatte Moske den Schritt über die Grenze gewagt, wurde Trainer beim luxemburgischen Erstdivisionär Rümelingen, coachte dort die Herren und die Damen, mit denen er Vize-Pokalsieger wurde. „Wir waren immer in den Play-offs, doch zum Aufstieg hat es nicht gereicht“, erinnert sich Moske. 1997 übernahm er dann im Großherzogtum die Herren von Fola Esch. Doch bereits nach sechs Monaten war Schluss; Moske wurde entlassen. Nach dem Regionalligaaufstieg mit Saarburg ging’s auf der anderen Moselseite weiter: Von 2001 bis ’05 wirkte er als Trainer in Bettemburg. Dort trainierte er erfolgreich die erste Herrenmannschaft, die ebenfalls immer die Play-offs erreichte, aber nie den Aufstieg realisieren konnte.

2007 fand Moske den Weg zurück nach Saarburg. Hier übernahm er die Rheinlandliga-Mannschaft und führte das Team erneut in die Regionalliga: „Drei Jahre spielten wir dort, damals mit Dirk und Daniel Moske, Steffen Kellendonk und Dejan Zivanic.“ 2009 wurde Moske von seinem Verein für die vielen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt zudem die Ehrennadel des Sportbundes Rheinland in Gold.

Es folgte die Auszeit vom Handball. Moske widmete sich wieder dem Fußball, übernahm die B-Jugend der Saarburger Fortuna, wurde mit ihr zweimal Meister und zweimal Pokalsieger, ehe er 2017 wieder zum Handball zurückfand. Bis 2019 führte er die Mannschaft aus der Verbandsliga in die Rheinlandliga. Dort spielte der Aufsteiger eine unerwartet starke Saison, sicherte sich mit Spielern wie Moskes Sohn Tim, Almir Balas, Edin Mesevic und Philipp Rüger vorzeitig den Klassenverbleib, ehe es durch die Corona-Pandemie zum Saisonabbruch kam und er seine Trainertätigkeit beendete. „Die Situation wurde trotz des Erfolgs immer schwieriger. Im Training waren immer weniger Spieler und bei den Auswärtsspielen hatte ich Probleme, überhaupt eine spielfähige Mannschaft zusammenzubekommen. Die Mentalität hat sich gegenüber früheren Zeiten massiv verändert. Vieles ist wichtiger geworden als die Verpflichtungen, die man in einem Mannschaftssport eingeht. Da werden heute die Prioritäten ganz anders gesetzt. Am Ende war es die logische Konsequenz, das Amt zur Verfügung zu stellen.“

Ob es noch mal einen Trainer Uwe Moske geben wird? „Mal sehen, was da so an guten Angeboten kommt“, meinte Moske noch im Sommer. An Offerten sollte es nicht fehlen. So übernahm er die Nachwuchsmannschaft des HC Berchem in Luxemburg: „Hier habe ich einen Kader von über 20 Spielern, darunter einige Nationalspieler. Wir können in Luxemburg trotz Corona unter Einhaltung aller Hygiene-Standards trainieren. Und das tun wir dienstags und freitags.“

Logo Serie Handball ist unser Leben! Foto: tv