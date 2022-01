Leichtathletik : Gelungener Saisoneinstieg für Salmtaler Hochsprung-Ass

Saarbrücken/Salmtal Die Deutsche Jugendvizemeisterin Anna-Sophie Schmitt überspringt beim ersten Wettkampf des Jahres 1,75 Meter.

Es wäre noch mehr drin gewesen, aber Hochspringerin Anna-Sophie Schmitt ist mit ihrem Saisoneinstieg zufrieden. Beim Hallensportfest am Olympiastützpunkt in Saarbrücken meisterte die 17 Jahre alte Deutsche Jugendvizemeisterin aus Salmtal-Dörbach am vergangenen Samstag 1,75 Meter. Das ist für die Gymnasiastin des Saarbrücker Sportinternats eine neue persönliche Hallen-Bestleistung und liegt nur drei Zentimeter unter ihrem Freiluft-Bestmarke. „1,75 Meter ist ein guter Einstieg, obwohl ich natürlich höher hinaus wollte, was auch drin gewesen wäre“, erklärte sie nach ihrem Wettkampf.