Fußball : 2:0 gegen Speyer: Salmrohr gelingt Befreiungsschlag

Weniger die 1:2-Niederlage in der Oberliga-Abstiegsrunde am Gründonnerstag beim FV Eppelborn (TV berichtete), sondern vielmehr die gesamte Entwicklung und bestimmte Strömungen hätten ihn dazu veranlasst, das Handtuch beim FSV Salmrohr zu schmeißen, sagt der am Karfreitag zurückgetretene Lars Schäfer, der damit einen Schlussstrich unter sein insgesamt neun Jahre währendes Engagement in Salmrohr zog (zunächst als Spieler und Co-Trainer, dann die vergangenen viereinhalb Jahr als Chefcoach). Es habe ihn immer mehr genervt, „junge Leute an die Basics zu erinnern – nämlich, dass sie aktiv sein, laufen und kämpfen sollen“. Schäfer macht aber auch keinen Hehl daraus, dass „es Dinge gab, die mich als Trainer nicht gestärkt haben“. Nach TV-Informationen gab es etwa eine Idee, was die Neubesetzung der seit dem Abgang von Giancarlo Pinna Anfang November vakanten Co-Trainerstelle anging – ohne ihn als Cheftrainer dabei einzubinden. Zudem soll es vermehrt Grüppchenbildungen im Kader gegeben haben. In „naher Zukunft“ wolle er nach einer schöpferischen Pause wieder ins Trainergeschäft einsteigen, lässt Schäfer durchblicken. Der FSV-Vorsitzende Christian Rauen bedauert den plötzlichen Abgang des 39-Jährigen: „Lars war ja schon ewig bei uns und immer sehr engagiert. Obwohl der Start in die Abstiegsrunde nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten, wären wir von uns aus sicher nicht hingegangen und hätten uns von ihm getrennt. Es ist schade, dass eine solch langjährige Zusammenarbeit jetzt so abrupt endet.“ ⇥(AA)