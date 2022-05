Fußball : Der Kapitän und sein Knie: Dingels hört in Salmrohr auf

Extra

In der Fußball-Oberliga ist der FSV Salmrohr am Wochenende spielfrei. Der eigentlich als Gegner vorgesehene SV Röchling 06 Völklingen hat sein Team vor rund eineinhalb Wochen zurückgezogen (TV berichtete). Eine Entscheidung, wie dieses Ausscheiden in der Tabelle berücksichtigt wird, naht: Der Fußball-Regionalverband Südwest will am Montagabend am Verbandssitz in Edenkoben zu einer Spielausschusssitzung mit den Rechtsorganen des Verbandes sowie Teilen des Präsidiums zusammenkommen und über das weitere Vorgehen beraten.