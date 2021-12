Fußball : Der Pfeilschnelle vom linken FSV-Flügel

Salmrohr Fußball-Oberliga: Alex Kirsch verleiht Salmrohrs Spiel viel Schwung – und besserte zuletzt auch seine Torbilanz auf. Sein Potenzial hätte er nur allzu gerne auch im Heimspiel gegen die TuS Koblenz gezeigt. Die Partie wurde nun aber kurzfristig ins neue Jahr hinein verlegt.

Einen Treffer erzielte er selbst und einen weiteren bereitete er mit einem klugen Querpass vor: Salmrohrs Flügelspieler Alex Kirsch besserte seine Offensivbilanz im jüngsten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II (3:1) ordentlich auf. Damit bringt es der 20-Jährige nach 14 Einsätzen auf drei Treffer und zwei Vorlagen. „Alex ist schnell und hat einen ordentlichen Zug zum Tor. Das hat er auch in dieser Trainingswoche noch mal nachhaltig bewiesen“, sagt Lars Schäfer. Keine Frage: Der Salmrohrer Trainer hätte auch im eigentlich für morgen geplanten Heimspiel gegen die TuS Koblenz auf den Mittelfeldspieler von der linken Außenbahn gesetzt. Am späten Freitagnachmittag kam dann aber die Absage, die von Koblenzer Seite betrieben wurde. Auf der Website des Vereins heißt es: „Aufgrund der kürzlich beschlossenen 2G-Regelung im Amateursport macht die TuS von der Möglichkeit Gebrauch, die Spiele im Frühjahr neu ansetzen zu lassen.“ Diese Entscheidung stößt den Salmrohrer Verantwortlichen sauer auf. „Die TuS hat wohl fünf oder sechs ungeimpfte Spieler und hätte diese dann nicht einsetzen können. Bei uns wären es zwei gewesen, die nicht hätten mitspielen können, wobei ein Spieler sowieso verletzt ist“, berichtet der Sportliche Leiter und Zweite Vorsitzende des FSV, Karl-Heinz Kieren – und schiebt nach: „Wir hätten sehr gerne gespielt. Koblenz macht es sich so ziemlich einfach und hätte halt den Kader notfalls mit Leuten aus der zweiten Mannschaft auffüllen müssen.“ Salmrohrs Vorsitzender Christian Rauen findet die Vorgehensweise der Koblenzer gar „erbärmlich“: Auch organisatorisch hätte man beim FSV am Sonntag alles hinbekommen. „Vielleicht spielt ja auch ihr Pokalspiel am Mittwoch (die TuS siegte im Viertelfinale mit 2:0 in Mülheim-Kärlich, d. Red.) eine Rolle und womöglich haben sie die Strapazen am Ende der Englischen Woche gescheut“, mutmaßt Rauen.