Salmrohr : Frank Meeth steigt beim FSV Salmrohr als Trainer ein

Salmrohr In der Gerüchteküche war er nach dem Abgang von Lars Schäfer am Karfreitag früh als neuer Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Salmrohr gehandelt worden (TV berichtete), jetzt ist es perfekt: Frank Meeth (Foto: TV-Archiv) steigt als Coach ein und kehrt damit zu jenem Club zurück, bei dem er zwischen 2001 und 2004 zunächst die A-Junioren und dann die zweite Garnitur trainiert hatte.

Meeth soll die Mannschaft zum Klassenverbleib führen. Nach Angaben des FSV-Vorsitzenden Christian Rauen wurde die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus vereinbart – unabhängig davon, ob die Salmrohrer dann weiterhin Oberligist sind oder wieder in der Rheinlandliga ran müssen.

Erst Anfang des Monats hatte sich der hochambitionierte Bezirksligist Rot-Weiß Wittlich nach einer Talfahrt in den ersten Spielen nach der Winterpause von Meeth getrennt. Einige Erfolge hatte der heute 57-jährige Trainer auf seinen früheren Stationen, wie etwa 2013, als ihm mit der damaligen SG Wittlich/Lüxem der Aufstieg in die Rheinlandliga gelang und 2015 mit dem SV Mehring. Damals führte er die Moselaner in die Oberliga.