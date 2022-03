Krieg in der Ukraine : Salmrohrer Fußballer aus Kiew bangt um seinen Vater

Auf dem Fußballplatz ist Anton Moroz m it ganzem Herzen bei der Sache. Gerade in der für ihn so schwierigen Situation während des Krieges in seiner ukrainischen Heimat wissen sie beim FSV Salmrohr das Engagement des 21-Jährigen zu schätzen . Foto: Hans Krämer

Salmrohr/Nohfelden Wie Oberligaspieler Anton Moroz mit den Horrormeldungen aus der Ukraine umgeht, und wie ihm der Verein hilft, damit klarzukommen.

Kräftig aufatmen konnte Anton Moroz am Wochenende. Dabei stand das sportlich wertvolle 1:1 seines FSV Salmrohr im letzten Spiel der Fußball-Oberliga-Vorrunde beim FV Engers gar nicht im Mittelpunkt. Vielmehr war der 21-Jährige sehr erleichtert, dass es zumindest schon mal seine Mutter, der siebenjährige Bruder und die 14-jährige Schwester geschafft haben, aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zu fliehen. „Sie sind bei Freunden in Krakau in Polen untergekommen und fühlen sich dort wohl“, berichtet Moroz. Sein Vater, wegen dessen Herkunft er neben dem ukrainischen auch einen rumänischen Pass hat, will aber zumindest vorerst in Kiew bleiben: „Er ist Inhaber einer großen Sicherheitsfirma und möchte seine Leute dort nicht im Stich lassen.“

Moroz wirkt gefasst, wenn er über das Schicksal seiner Landsleute und speziell seiner Familie spricht. Dann stockt seine Stimme doch, als er über einen Freund spricht: Einen Angriff der Russen habe dieser nicht überlebt. Die Mutter und die beiden Geschwister seien nach dem Ausbruch des Krieges zunächst innerhalb der Ukraine geflüchtet. Für eine Strecke, die normalerweise in sieben Stunden Fahrzeit zu bewältigen ist, hätten sie mehr als das Dreifache gebraucht: „Das war ein Nervenspiel. Immer wieder gab es Staus und Kontrollpunkte.“

Vor rund zweieinhalb Jahren kam Moroz auf Vermittlung des früheren Mehringer Akteurs Illija Slupsky, mit dem er einst beim Club Rubicon Kiew zusammen gespielt hat, nach Deutschland. Der Traum des nimmermüden Kämpfers von der linken Außenbahn ist und bleibt es, eines Tages Profi zu werden. In Salmrohr hat er sich einen Stammplatz erkämpft. Selbst jetzt, in der für ihn so schwierigen Zeit, will er auf Einsätze im Team nicht verzichten. „Der Verein hatte ihm schon mal ein paar Tage frei gegeben, dann kam Anton trotzdem. Der Fußball und auch solch kleine Erfolge wie der in Engers sind gut fürs Gemüt“, weiß Moroz‘ Mitspieler Daniel Bartsch.

Der Sportliche Leiter Karl-Heinz Kieren berichtet, dass „die Mannschaft am Samstag für Anton gespielt hat. Er bekommt täglich Horrormeldungen aus seiner Heimat. Der Junge macht aber weiter, hält durch. Dafür hat er unseren größten Respekt verdient“. Man spreche mit ihm, versuche ihn zu unterstützen, wo es nur geht, betonen Kieren und Bartsch.

Sein Geld verdient Moroz in erster Linie in der Housekeeping-Abteilung eines Hotels im nördlichen Saarland. Zu Training und Spiel reist er aus dem rund 70 Kilometer entfernten Nohfelden an. Nachdem Russland die Ukraine am 24. Februar überfallen hat und seitdem dort wütet, dachte der Salmrohrer Fußballer daran, nach Hause zu fahren und mitzukämpfen. Dann hörte er aber auf seine Familie: „Sie haben mir davon abgeraten und gesagt, dass sie rüberkommen.“

Russland habe die Unabhängigkeit der Ukraine angegriffen. Wie seine Landsleute dagegenhielten, mache ihn „sehr stolz“. Unterstützung hat er schon von Deutschland aus organisiert, vor allem in finanzieller Hinsicht: „Die Menschen harren in Kellern und U-Bahn-Stationen aus, haben oft kaum mehr was zu essen. Es ist so schrecklich.“