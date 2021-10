Fußball : Salmrohr ist dem Ausgleichstreffer nahe, verliert aber am Ende wieder

Salmrohr Oberliga: FSV verliert gegen Alemannia Waldalgesheim, das seine Treffer zu Beginn der zweiten Halbzeit schießt und den homogeneren Eindruck macht

Es bleibt dabei: Der FSV Salmrohr kann in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zuhause einfach nicht mehr gewinnen. Das 1:2 (0:1) am Mittwochabend gegen den SV Alemannia Waldalgesheim war die sechste Niederlage vor heimischem Publikum in Folge. Dabei steckt der FSV vor dem Derby am Samstag, ab 14 Uhr, im Moselstadion bei Eintracht Trier auf dem letzten Tabellenplatz der Nordgruppe fest.

Was Trainer Lars Schäfer und seinem Team aber Mut macht: Im Vergleich mit dem Tabellendritten waren die Salmrohrer am Ende drauf und dran, trotz der Nackenschläge zu Beginn der beiden Halbzeiten noch den Ausgleich zu erzielen. In der 82. Minute hatte Daniel Bartsch mit einem Pass in die Tiefe die zum Schluss immer wackligere Defensive der Rheinhessen ausgehebelt und mustergültig Anton Moroz bedient. Der stand frei vor Waldalgesheims Torwart Pasquale Patria, schloss aber zu hektisch ab und drosch den Ball in den Salmrohrer Abendhimmel.