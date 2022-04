Fußball : Salmrohr ist jetzt zum Siegen verdammt

Eppelborn Der Druck auf den Fußball-Oberligisten erhöht sich nach der 1:2-Niederlage beim FV Eppelborn weiter – FSV-Trainer Lars Schäfer warnt eindringlich davor, Schlusslicht Speyer am Ostermontag zu unterschätzen.

Lange genug ist Lars Schäfer schon im Trainergeschäft und war einst über viele Jahre hinweg selbst auf gehobenem Amateurniveau Fußballer, um zu wissen, dass Kleinigkeiten oft den Unterschied ausmachen. Im Großen und Ganzen war das, was seine Salmrohrer Mannschaft am Gründonnerstag im Auswärtsspiel der Oberliga-Abstiegsrunde beim FV Eppelborn (1:2) bot, okay. Mittelfeldspieler Maurice Neukirch wusste indes, dass „wir zu Beginn der beiden Hälfte etwas gebraucht haben, um ins Spiel zu finden“. Gerade im zweiten Durchgang war der FSV anfangs mal wieder zu passiv, kam nicht in die Zweikämpfe und ließ sich von der wendig-physischen Gangart der saarländischen Gastgeber beeindrucken.

„In den entscheidenden Momenten machen wir dumme Fehler“, stellte Schäfer in seiner Analyse fest – und schob nach: „Das nervt mich langsam.“ So hatte auch der Führungstreffer durch Gianluca Bohr in der 33. Minute (per Kopf erzielte er nach Ecke von Daniel Bartsch seinen ersten Oberligatreffer seit vier Jahren, damals ebenfalls in Eppelborn) nicht lange Bestand. Wenig später trat Alexander Zöllner aus fünf Metern halblinker Position am Ball vorbei. 36 Minuten waren absolviert, da zog André Dalphin einen Freistoß von Linksaußen scharf nach innen. Valdrin Dakaj irritierte Schlussmann Sebastian Grub erfolgreich – und der Ball senkte sich ins lange Eck. Das zum Freistoß führende Foul von Neukirch war in die Kategorie „unnötig“ einzuordnen. Unzureichend zudem die Klärungsaktion von Niklas Lames fünf Minuten vor Schluss: Lukas Schido konnte so flanken. Am langen Pfosten nahm Valdrin Dakaj Maß und zimmerte das Spielgerät an die Lattenunterkante, nach unten prallte und dann die Torlinie überschritt (85.).