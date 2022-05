Fußball : Salmrohr: FSV spricht im Fall Völklingen von „Vollkatastrophe“

Edenkoben/Salmrohr Fast zwei Wochen hatte es gedauert, bis der Fußball-Regionalverband Südwest eine Entscheidung traf, ehe am Dienstagnachmittag die offizielle Pressemitteilung von der Geschäftsstelle aus Edenkoben kam, deren Inhalt (auch) im Lager des FSV Salmrohr für viel Kritik sorgt.

Gewinner der Regelung sind jene Clubs, die gegen Völklingen Punkte gelassen haben, allen voran der FSV Jägersburg, der in der Hinrunde beide Partien gegen Röchling verlor, nun an Salmrohr (33 Punkte) vorbeizieht und drei Runden vor Schluss mit 35 Zählern jenen Platz belegt, der dann zum Klassenverbleib reicht, wenn der Oberliga-Zweite per Relegation in die Regionalliga aufsteigt. Den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz belegt die SV Elversberg II (38), welche im Herbst in zwei Spielen einen Zähler gegen Völklingen holte und nun diesen abgezogen bekommt.

Die Entscheidung des Regionalverbands steht indes auf tönernen Füßen: Dass nicht sämtliche Partien der Völklinger aus der Wertung genommen wurden (also auch gegen jene Teams, die inzwischen in der Aufstiegsrunde spielen), gilt als Auslegungssache und ist nicht klar in der Spielordnung abgedeckt. Wenige Wochen vor Saisonende war den Verbandsoffiziellen in erster Linie an einer pragmatischen Lösung gelegen. Sie wollten ganz offenbar nicht auch noch die Meisterrunde mit einer Korrektur der Tabelle belasten, was auch zu einem Chaos in der Aufstiegsfrage geführt hätte – der aktuell das Klassement vor Eintracht Trier anführende VfR Wormatia Worms hätte auf einmal die sechs in der Hinrunde gegen Völklingen errungenen Zähler annulliert bekommen.