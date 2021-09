Fußball-Oberliga : Salmrohr verliert ohne Trainer Lars Schäfer

Kaiserslautern Fußball-Oberliga: FSV unterliegt mit Vertretungscoach Karl-Heinz Kieren mit 1:3 beim 1. FC Kaiserslautern II

Er ist der Mann für alle Fälle beim FSV Salmrohr: Karl-Heinz Kieren bekleidet beim Fußball-Oberligisten die Ämter des 2. Vorsitzenden und des Sportlichen Leiters. Außerdem ist er Torwarttrainer. Und wenn es sonst irgendwo klemmt, springt der 52-Jährige auch schon mal ein. So wie am Sonntag. Trainer Lars Schäfer lag krank im Bett, genauso wie sein mitspielender Assistent Giancarlo Pinna. So coachte Kieren die Mannschaft im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern II und musste mitansehen, wie der FSV im Nachwuchsleistungszentrum am Fröhnerhof vor den Toren der Barbarossastadt eine 1:3-Niederlage quittierte. Es war erst die zweite Pleite auf fremdem Terrain in dieser Saison. Bereits drei Mal hatte Salmrohr des Gegners Platz als Sieger verlassen.