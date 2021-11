Fußball : Salmrohrs Schulz ist zurück: „Ich gebe wieder Vollgas“

Salmrohr Fußball-Oberligist empfängt den SV Gonsenheim.

Wochenlang war er von der Bildfläche verschwunden, hatte mit hartnäckigen Magenproblemen zu kämpfen. Diese sind nun bei Gustav Schulz (Foto: FuPa), dem Mittelfeldroutinier des Fußball-Oberligisten FSV Salmrohr, abgeklungen. „Gus’ hat diese Woche trainiert und wird in den Kader zurückkehren“, sagt Trainer Lars Schäfer vor dem Heimspiel gegen den SV Gonsenheim (heute, Samstag, 14.30 Uhr, Salmtalstadion). Von der Fitness her muss der 36-Jährige, der zuletzt am 9. Oktober beim 1:2 gegen Engers einen Kurzeinsatz fuhr, zulegen. Doch der Salmrohrer Coach freut sich schon jetzt über die Präsenz und spielerische Qualität, die der früherer Regionalliga- und Luxemburger Erstligaspieler mitbringt.