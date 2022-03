Salmrohr : In der Abstiegsrunde erwartet Salmrohr „nur Endspiele“

Salmrohr Kräftesammeln ist am Wochenende beim FSV Salmrohr angesagt: Gut eine Woche, bevor es losgeht in der Oberliga-Abstiegsrunde, gönnt Trainer Lars Schäfer seiner Mannschaft und sich ein paar freie Tage.

„Das haben sich die Jungs nach den vier Punkten aus den zwei Spielen nach der Winterpause verdient“, sagt der FSV-Coach, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion ausgefallen war und am vergangenen Samstag beim 1:1 in Engers vom Sportlichen Leiter Karl-Heinz Kieren vertreten wurde.

Dem (noch) inoffiziellen Spielplan zufolge starten die Salmrohrer am Sonntag, 20. März, mit dem Auswärtsspiel bei der SV 07 Elversberg II. Zu Hause geht es in der Abstiegsrunde dann gegen den FC Speyer 09 weiter. Eine Woche später tritt der FSV in Völklingen an.