Salmrohr : Issels Aufholjagd bleibt ohne Lohn

Salmrohr B-Juniorinnen-Bundesliga: TuS-Fußballerinnen unterliegen Spitzenreiter knapp mit 2:3.

Im sechsten Saisonspiel hatte der TuS Issel den FSV Gütersloh zu Gast – und das auf dem Rasenplatz im Salmtalstadion, wohin man bei Bedarf ausweichen kann. Die ersten 20 Minuten waren von gegenseitigem Abtasten und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Die einzig echten Torchancen in diesem Zeitraum hatte Issel, doch ein Torschuss landete zu platziert bei Torfrau Celine Kämmer (10.), und ein Kopfball von Maja Zimmer ging an die Latte (12.).

In der Folge drehte sich das Spiel zunächst zu Gunsten der Gäste aus Westfalen. Vor einer Ecke für Gütersloh ging in der 21. Minute Issels Jamie Pauls ohne Fremdeinwirkung zu Boden und wurde außerhalb des Spielfeldes behandelt. Gütersloh nutzte die Überzahl souverän aus, so dass Hannah Krone mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:0 traf. Issel drängte auf den schnellen Ausgleich. Es war jedoch offensichtlich, dass die Gastgeberinnen aus dem Takt geraten waren, während Gütersloh Selbstvertrauen getankt hatte. Nur sechs Minuten später bauten die Westfälinnen ihren Vorsprung aus. Nach einer erneuten Ecke stieg Sophie Tobisch am höchsten und köpfte unhaltbar zum 0:2 ein. Und es kam noch dicker für den TuS Issel: Nach einer Serie von Zweikämpfen im Mittelfeld kam der Ball zu der völlig freistehenden Leticia Pfaff, die mit einer Bogenlampe aus über 25 Metern unhaltbar zum 0:3 einnetzte.