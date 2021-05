Fußball : Neue Plattform für die Nachwuchskicker

Salmrohr Früherer Jugendkoordinator von Eintracht Trier und des FSV Salmrohr geht neue Wege in der Talentförderung.

Der Standortnachteil, den die Fußballtalente in der Eifel-Mosel-Hunsrück-Region fernab der Nachwuchsleistungszentren der Proficlubs haben, hat Arno Kömen auf eine Idee gebracht: Der frühere Jugendkoordinator von Eintracht Trier und des FSV Salmrohr bietet nun eine organisierte Talentförderung an. In regelmäßigen Einheiten sollen sich sechs- bis zwölfjährige Jungs und Mädchen über das Training im Verein hinaus weiterentwickeln. „Kindern, die nach unserer Meinung das Zeug dazu haben, stellen wir durch ein individuelles Spielerprofil auch gerne den Kontakt zu leistungsorientierten Clubs im In- und Ausland her“, sagt der 48-jährige Südeifeler, der ein namhaftes Trainerteam für den kickenden Nachwuchs („Wir fördern jeden nach seinen Fähigkeiten – und das in kleinen Gruppen, wodurch der Lerneffekt möglichst hoch ist.“). Kömen betont, dass man sich nicht in Konkurrenz zu den Clubs sehe: „Wir wollen und können nur mehr in die Tiefe gehen.“