Fußball : Frank Meeth: „Verlieren wäre fatal“

Salmrohr Neuer Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Salmrohr startet daheim gegen Elversberg II. Was er taktisch vorhat und warum der Rasen im Salmtalstadion ein Vorteil sein könnte.

Zuletzt trainierte er zwar in der Bezirksliga, doch aus früheren Zeiten ist Frank Meeth – seit Wochenbeginn Nachfolger von Lars Schäfer (TV berichtete) – auch in höheren Sphären noch bestens vernetzt. Vor dem Heimspiel in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die SV 07 Elversberg II (heute, Samstag, 15.30 Uhr, Salmtalstadion) vermied es Meeth aber, seine Kollegen Julian Feit aus Emmelshausen oder Thomas Arzbach von der SG Mülheim-Kärlich anzurufen, um Informationen über die Regionalliga-U21 aus dem Saarland zu erhalten. „Dafür gibt es zu starke Schwankungen in der Formation.“ Beim jüngsten 2:1 über den 1. FC Kaiserslautern II etwa wirkten gar fünf Akteure aus der Elversberger U19 mit.