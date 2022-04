Fußball : Eine emotionale und siegreiche Rückkehr

Völklingen Der FSV Salmrohr fährt mit dem 2:1 bei Röchling Völklingen den ersten Dreier in der Oberliga-Abstiegsrunde ein. Für einen Akteur kamen beim Gastspiel im Hermann-Neuberger-Stadion unliebsame Erinnerungen auf.

Es war nicht nur ein wichtiger 2:1-Sieg für den FSV Salmrohr in der Oberliga-Abstiegsrunde beim SV Röchling 06 (SVR) Völklingen, es war auch ein sehr emotionaler Erfolg: Für Mittelfeldspieler Christian Schroeder bedeutete das Duell am Samstag im Hermann-Neuberger-Stadion die Rückkehr an jene Stätte, wo er am 12. Oktober 2013 so schwer gefoult worden war, dass seine Laufbahn aufgrund eines komplizierten Schien- und Wadenbeinbruchs bereits beendet schien, ehe er Mitte Februar beim 1:0 gegen die TuS Koblenz sein Comeback feierte. „Im Spiel selbst konnte ich diese Erinnerungen ausblenden“, sagte der 28-Jährige, gab aber auch zu: „Es war ohne Zweifel ein besonderes Spiel für mich. Im Vorfeld habe ich noch einige Nachrichten von Freunden und Bekannten erhalten, und ich weiß noch ziemlich genau die Stelle, an der das Foul damals passiert ist. Als ich da beim Warmmachen vorbeilief, war es schon ein merkwürdiges Gefühl.“ Nach dem aufgrund des frühen Rückstands, aber auch aufgrund der äußerst schwierigen Verhältnisse auf dem holprigen „Rasen“ harterkämpften Sieg atmete Schroeder erleichtert auf: „Unterm Strich hätte es bei meiner Rückkehr nach Völklingen nicht besser für mich laufen können.“