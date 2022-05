Fußball : Oberliga: Völklingens Rückzug bringt Salmrohr ins Schwitzen

Salmrohr Der sofortige Rückzug von Röchling Völklingen aus der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar könnte ausgerechnet kurz vor Saisonschluss dem Tabellenbild ein anderes Gesicht geben und entscheidenden Einfluss auf die Abstiegsfrage haben, wovon auch der FSV Salmrohr betroffen wäre: Nach einem personellen Aderlass in der Winterpause bot der Traditionsclub aus der Hüttenstadt in den vergangenen Wochen acht Akteure des 2004er Jahrgangs auf.

„Unsere Juristen werden nun kurzfristig prüfen, wie wir verfahren“, sagt Oberliga-Spielleiter Bernd Schneider auf TV-Anfrage. Dass nach dem Rückzug der Saarländer nun deren Partien aus der gesamten Saison annulliert werden, dürfte wohl nicht passieren – die im März in den Staffeln Süd und Nord beendete Vorrunde ist komplett abgeschlossen. Wahrscheinlich ist, dass nur die Begegnungen der Abstiegsrunde aus der Wertung genommen werden. Fünf Partien haben die Völklinger hier verloren, darunter bereits zwei Mal gegen Eisbachtal, das nun sechs Punkte weniger hätte und auf 33 käme. Drei Zähler weniger stünden bei den Anfang April mit 2:1 in Völklingen siegreichen Salmrohrern zu Buche. Gewinner wäre einerseits die SG Mülheim-Kärlich (Mitte April 3:4-Verlierer gegen Röchling) und andererseits die Clubs aus der früheren Südgruppe, die gemäß des Spielplans gar nicht mehr gegen Völklingen antreten. Somit etwa würde der FV Eppelborn (31 Punkte) in der Tabelle an Salmrohr vorbeiziehen und wäre jetzt Sechster – ein Platz, der am Ende dann zum Klassenverbleib reicht, wenn sich der Oberliga-Zweite in der Relegation durchsetzt.