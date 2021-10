Fußball-Oberliga : Salmrohrs Trainer zum Unnerstall-Abgang: „Marco lässt uns im Stich“

Salmrohr Wappen Foto: FSV Salmrohr

Salmrohr Der FSV trifft an diesem Samstag zu Hause auf den FV Engers.

Drei Niederlagen in der Fußball-Oberliga in Folge, dazu noch das Aus im Rheinlandpokal bei der klassentieferen SG Hochwald-Zerf (1:2): Trotz der jüngsten Minusserie verfällt Lars Schäfer, Trainer des FSV Salmrohr, nicht in Panik. Vor dem Heimspiel am heutigen Samstag (15.30 Uhr, Salmtalstadion) gegen den FV Engers streicht er das Positive heraus: „Im Pokalspiel hat es von den Zweikämpfen und dem Herausspielen der Chancen schon viel besser geklappt. Wir müssen uns in der Situation, in der wir momentan sind, auch an vermeintlichen Kleinigkeiten hochziehen.“

Für Engers war der Salmrohrer Coach einst aktiv. Von daher hat er die Elf seines Kollegen und früheren Mitspielers aus gemeinsamen Zeiten in Burgbrohl und bei der Bundeswehr-Nationalmannschaft, Sascha Watzlawik, besonders im Blick: „Das ist eine spielstarke, mit Ober- und sogar Regionalliga-erfahrenen Leuten bestückte Mannschaft, die auch physisch sehr gut ist.“

Spitzenreiter Eintracht Trier konnten die Engerser am Mittwoch im Nachholspiel immerhin gut eine Halbzeit lang Paroli bieten, mussten dann aber die Stärke des SVE anerkennen und verloren noch mit 0:4. Zuvor fuhren die Kicker aus dem Neuwieder Stadtteil vier Siege in fünf Partien ein. Unter die ersten sechs zu kommen, ist das erklärte Ziel der Grün-Weißen.

„Mit einem Sieg im letzten Hinrundenspiel würden wir über dem Strich stehen und könnten gestärkt in die Rückrunde gehen“, erklärt Watzlawik. Doch auch Schäfer rechnet sich Chancen auf ein Erfolgserlebnis aus. Dazu bedarf es aber eines konsequenteren Defensivverhaltens. Am Mittwoch im Pokal leistete sich der FSV bei den Gegentreffern haarsträubende Fehler.

Der wiedergenesene Lucas Abend könnte eventuell so weit sein, um hinten rechts in der Viererkette zu spielen. Ob Gianluca Bohr nach längerer Ausfallzeit erstmals wieder von Anfang an auf links spielt, war vor dem Abschlusstraining am Freitag noch offen. Auf den Außenbahnen ist Schäfer zum Umstellen gezwungen: Sowohl Anton Moroz als auch Alex Kirsch trugen aus dem Zerf-Spiel Oberschenkelblessuren davon und fallen aus. Weiterhin fehlen Sebastian Grub, Michael Dingels, Kai Bernard, Lucas Lautwein und Julian Bidon.