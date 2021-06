Radsport : Peter Schermann enttäuscht nach 13 Stunden MTB-Qual

Vielha Trierer Mountainbiker belegt nach Pannen- und Verpflegungspech den 47. Platz bei den Ultramarathon-Europameisterschaften.

(teu) Die Generalprobe für die Alpenüberquerung in der ersten Juli-Woche hat sich Peter Schermann anders vorgestellt. Bei der Europameisterschaft auf der MTB-Ultramarathon-Distanz in den spanischen Pyrenäen kämpfte sich der Trierer als 47. ins Ziel. „Es war enttäuschend“, sagt der 33-Jährige. Denn wegen Pannenpech und Probleme mit seiner Verpflegung konnte er sein Leistungsvermögen nicht unter Beweis stellen.

Beim ersten langen Anstieg, auf dem rund 600 Höhenmeter zu bewältigen waren, lief es für Schermann noch gut. „Wir waren eine 15-Mann-Gruppe und ich habe mich vorne aufgehalten mit dem Vorjahressieger. Ich musste nicht in den roten Bereich gehen“, erzählt er. Doch in der Abfahrt hatte der gebürtige Wittlicher eine Reifenpanne. Nach der Reparatur hätte er in der nächsten Service-Zone das defekte Laufrad normalerweise gewechselt. Doch weder das, noch seine Verpflegung waren da, erzählt Schermann: „Auch in den anderen Verpflegungszonen nicht. Ich bin dann leer gelaufen und es war nur noch ein Kampf ums Überleben. Ich habe genommen, was es gab.“ Aber Energiegels hatten die Organisatoren als allgemeine Verpflegung beispielsweise nicht vorgesehen. Mehr als 200 Kilometer mit über 6000 Höhenmetern mit dem Mountainbike, „ohne passende Nahrung kann man das vergessen“, sagt Schermann.