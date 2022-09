Radsport : Jetzt erst Vulkanbike und dann zweimal Weltmeisterschaft

Trier/Houffa Der Trierer Radsportler Peter Schermann hat sich außer für die Weltmeisterschaft im Mountainbike-Marathon auch für die Premiere der Gravel-WM qualifiziert.

(teu) Ein Rennen im Gravel-Weltcup reicht! Nachdem sich Peter Schermann am letzten August-Wochenende in belgischen Houffa als 22. über 110 Kilometer souverän für die Gravel-WM qualifiziert hat, verzichtet der Trierer Radsportler auf einen weiteren Weltcup-Start an diesem Wochenende in Italien. „Die Saison dauert schon lang und man muss mit seiner Energie haushalten“, sagt der 34-Jährige vom Team Embrace the World. Denn schon am kommenden Samstag (10.9.) steht mit dem Vulkanbike in Daun das nächste Rennen an, bevor es für Schermann eine weitere Woche später zur Weltmeisterschaft im Mountainbike-Marathon nach Dänemark geht. „Das ist endlich mal eine WM ohne zu viele Höhenmeter“, freut sich der mit 1,90 Meter und 76 Kilogramm vergleichsweise große und schwere MTB-Marathon-Fahrer. Anschließend bleiben Schermann noch drei Wochen zur speziellen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der neuen Radsportdisziplin Gravel.