Fußball : SG BOB klettert mit „Claudio Maximale“

SCHILLINGEN Fußball-Bezirksliga: Nach einer 2:3-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten wird es für Schillingen dunkel im Tabellenkeller.

Was zum großen Teil auch ein Verdienst des „Trainer-Rückkehrers“ Claudio Zornio war. Der hatte den zuvorigen Amtsinhaber Thorsten Schmitz beerbt und versuchte, während der 90 Minuten permanent lautstark und gestikulierend maximal auf seine Mannschaft ein zu wirken. „Kommunikation ist für mich sehr wichtig. Wir müssen einfach mehr Leben in die Bude bringen“, sagte er nach dem Abpfiff des sehr konsequent leitenden jungen Schiedsrichters Jason Lieser aus Hetzerath. Schillingens scheinbare Überlegenheit zwischen der 25. und 35. Minute nach dem wuchtigen Hansjosten-Kopfstoß in die Maschen des von Simon Esch gehüteten Kastens war nur ein Strohfeuer gewesen. Da stimmten die Abstände im Bausterter Deckungsverband nicht, die Schwarz-Grünen bekamen keinen Zugriff auf das Spiel. Aber den Roten fehlte die Effizienz in ihren Aktionen, und so bildete der zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Ausgleich der Gäste durch einen von Luca Eichner verwandelten Strafstoß nach einem Foul an Salvatore Mule den Auftakt zur Wende in den zweiten 45 Minuten