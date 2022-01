Fußball : Triumphale Morgen-Rückkehr

SCHILLINGEN Fußball-Bezirksliga: SG Ruwertal feiert 2:0-Erfolg an der früheren Wirkungsstätte ihres Trainers in Schillingen.

Die SG Ruwertal mausert sich immer mehr zum Favoritenschreck der Fußball-Bezirksliga. Durch einen 2:0-(0:0)-Erfolg im kreisinternen Duell beim TuS Schillingen festigten die Vereinigten aus Kasel, Waldrach und Mertesdorf ihren dritten Platz in der Tabelle. Für Gerd Morgen, der sieben Jahre lang sehr erfolgreich auf dem Hochwald gearbeitet hatte, war es eine triumphale, aber auch sehr emotionale Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte.

Die Hausherren waren in der größtenteils ausgeglichenen Begegnung, nicht die schlechtere, aber die uneffektivere Mannschaft. Das Team von Trainer Sascha Freytag hatte vor allem im ersten Spielabschnitt, in dem es die aktivere Mannschaft war, eine Reihe von guten Tormöglichkeiten. Doch sowohl Torjäger Tobias Annell, wie auch Torsten Schuh und Jonas Meier ließen sie alle „unverbraucht“ liegen. Entweder fehlten ein paar Zentmeter zum erfolgreichen Abschluss, oder Ruwertals vorzüglicher, unerschrockener Torwart Marius Mergen war mit Hand, Bein, Kopf oder Kragen zur Stelle. Das Meiste jedoch hatte zuvor schon das schier unüberwindliche blaue Bollwerk in Gestalt von Aaron Dankwah und Kapitän Karsten Willems „abgeräumt.“

Ruwertal hatte zwar nach wenigen Minuten mit einem satten Distanzschuss an die Latte die erste dicke Chance, musste sich dann aber aufs Kontern verlegen, weil die Roten mächtig drückten. Doch Aufwand und Ertrag passten einfach nicht zusammen an diesem Tag. „Das war heute wieder symptomatisch für uns, das zieht sich schon durch die ganze Saison“, nahm Trainer Sascha Freytag die erneute Niederlage der Hochwälder Kopf schüttelnd zur Kenntnis. „Die Chancen sind da, aber es fehlt uns dann einfach an der Souveränität und Entschlossenheit, die Dinger auch rein zu machen.“ In den ersten 45 Minuten sah er seine Mannschaft als die bessere Mannschaft, „am Ende war es dann ein ziemlich wildes Spiel mit einem Duseltor gegen uns zum 0:1.“