Frauenfußball : So war das Stelldichein der Nationalkickerinnen beim Steka-Cup in Schleidweiler (Fotos)

Schleidweiler Erst- und Zweitligisten aus dem In- und Ausland waren in der Fidei am Start: Welches Novum die zehnte Auflage des Frauenfußballturniers um den Steka-Cup zu bieten hatte.