Motorsport : Schnee in der Eifel zum Saisonabschluss

Historische Rallye-Boliden wie dieser Ur-Quattro aus den 1980er Jahren sind das Salz in der Suppe der Rallye Köln-Ahrweiler. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Nürburgring Den Teilnehmern der Rallye Köln-Ahrweiler wurde einiges abverlangt.

„Auf der vorletzten Wertungsprüfung von Breidscheid rauf zur Hohen Acht hat es dann auch noch geschneit. Bei dieser Veranstaltung gibt es scheinbar nichts, was es nicht gibt“: Mit einer Mischung aus Sarkasmus, Humor, Respekt und motorsportlichem Ehrgeiz hakten Eric Freichels und Arno Bauschert ihre 16. Teilnahme an der Rallye Köln-Ahrweiler ab.

Zu den Lokalmatadoren zählte neben dem Duo Freichels/Bauschert (Quadriga Treverorum) zum Beispiel Udo Schütt vom MSC Oberehe. In diesem Jahr war er in einem VW Golf 1 unterwegs. Ebenfalls mit dabei: Der Wittlicher Quattro-Spezialist Joachim „Jo“ Theis, der mit seinem luxemburgischen Co-Piloten Jo Stijnen einen 1995er A4 Turbo gekonnt um die Ecken wuchtete. Als Amazone des MSC Daun war Katharina Hampe im Renault Clio 3 RS mit Heiko Gros unterwegs. Sie gehörte zu jenen 80 Prozent der Teilnehmer, die Rallyeleiter Peter Krieger von der veranstaltenden Scuderia Augustusburg nach 13 Wertungsprüfungen im Ziel begrüßen durfte.

Tausende Fans am Rande der qualitativ herausragenden Prüfungen im Ahrtal, am „Ring“ und rund um Kelberg/Breidscheid/Meuspath honorierten die Bemühungen der Verantwortlichen. In die 42. Auflage in diesem Jahr wurde zum 25. Mal die Youngtimer-Wertung um den „Goldcup“ integriert.