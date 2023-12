Handball: Aufsteiger sorgt für Aufsehen Schnell, schneller, St. Matthias

Was wäre wenn? Diese Frage dürften sich die Handballer der DJK St. Matthias mit Fug und Recht stellen. Was wäre, wenn sie nicht gleich in drei Spielen Führungen in der zweiten Halbzeit noch hergeschenkt hätten? Die Antwort: Dann läge der Aufsteiger in der Verbandsliga West nicht mit 5:9 Punkten auf dem drittletzten Rang, sondern mit 11:3 Zählern mit an der Tabellen-Spitze.