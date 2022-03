Frauenfußball : Der famose Tag der Victoria Dietsch

Schweich Frauenfußball-Regionalliga: Isseler Spielerin steuert halbes Dutzend Treffer zum 10:0-Sieg bei.

Ein solch deutliches Ergebnis hatten sich die Fußballerinnen des TuS Issel im Vorfeld wohl noch nicht einmal erträumt. Trainer Stephan Hartstein hatte vor der Partie noch vor den Stärken des TuS Wörrstadt gewarnt. Doch von Beginn an ließen die Gäste alles vermissen, was sie in der Regel auszeichnet. So verzeichnete der TuS von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz und hätte früh durch Isabel Brittner in Führung gehen können. Letztlich dauerte es doch bis zur 20. Minute, ehe Anne Blesius nach Flanke von Julia Oberhausen das 1:0 erzielte. Fünf Minuten später traf Victoria Dietsch nach einem Freistoß von Lara Ballmann per Direktabnahme. Noch vor der Pause erhöhte Dietsch mit einem direkt verwandelten Eckball zum 3:0.