Fußball : Issel trotzt dem Favoriten aus Essen

Schweich B-Juniorinnen-Bundesliga: TuS-Fußballerinnen machen 0:2-Rückstand wett und erzielen ein Remis.

Nach ihrem 1:0-Auswärtssieg in Iserlohn reiten die B-Juniorinnen des TuS Issel weiter auf der Erfolgswelle: Im finalen Heimspiel des Jahres erzielten die Mosel­anerinnen ein 2:2-Unentschieden gegen die SGS Essen, die in der Bundesliga regelmäßig zu den Mitfavoriten auf die Meisterschaft zählt und vor dem Spiel auf Rang drei der Tabelle lag.

Zunächst einmal waren es auch die Essenerinnen, die mit frühem Pressing und druckvollem Angriffsspiel begannen und das 2:2-Remis aus dem Hinspiel vergessen machen wollten. Issels Defensive konnte dem enormen Druck der Gäste aber standhalten und selbst gefährliche Angriffsaktionen starten. In der 17. Minute musste Issel jedoch den ersten Rückschlag hinnehmen: Mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, der von der Unterkante der Latte ins Tor sprang, erzielte Elea Golberg die Essener Führung. Die Ruhrstädterinnen waren in dieser Phase des Spiels die dominierende Mannschaft und profitierten nur sieben Minuten nach der Führung von einer Unsicherheit in der TuS-Abwehr. Rieke Sterner setzte sich auf der rechten Seite durch und passte auf die in der Mitte frei zum Abschluss kommende Sophie Grzywacki, die den Ball an der machtlosen Isseler Keeperin Hannah Schillo vorbei ins Tor drückte.