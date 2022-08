Fußball : Mosella Schweich fordert selbsternannten Topfavoriten heraus

Schweichs neuer Trainer Thomas Schleimer fiebert dem Auftaktspiel gegen Rot-Weiß Wittlich entgegen. Foto: Mosella Schweich

Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga: Duell am Winzerkeller zwischen der Mosella und Rot-Weiß Wittlich ist der erste Kracher – Aufsteiger sind in Langsur unter sich.