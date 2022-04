Fußball : Sechster ,Dreier‘ in Folge: Die Serie hält

Schweich Fußball-Bezirksliga: Der TuS Mosella Schweich gewinnt mit 3:2 gegen den SV Lüxem. Warum die Partie bis zum Schlusspfiff auf des Messers Schneide stand.

Schon in der zweiten Minute war Schweich mit 1:0 in Führung gegangen. Ein Freistoß von Julius Kalweit aus etwas mehr als 16 Metern wurde in der Lüxemer Abwehrmauer unhaltbar für den sehr guten Torwart Mike Neumann, der seine Mannschaft mit etlichen tollen Reflexen im Verlauf der 90 Minuten im Spiel hielt, abgefälscht. Die Lüxemer haderten nicht lange, sondern antworteten nur wenige Minuten später mit dem 1:1 durch einen Kopfballtreffer von Jonas Adams im Anschluss an einen Eckball (7.).