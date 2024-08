Größtes Reitevent der Region Die Schweicher Reitertage locken einen Europameister an die Mosel

„Nachwuchs trifft Profi“ – so erklärt Organisator Dominic Gosert das Motto der diesjährigen Reitertage in Schweich. „Und das meinen wir auch genau so“, sagt er. Das erkenne man schon an dem Aufgebot für das Event: Internationale Reiter aus Argentinien, Belgien, Frankreich oder Malaysia treffen sich auch in diesem Jahr wieder in Schweich. Ein Europameister kommt ebenfalls an die Mosel.