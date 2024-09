Trendsport Schwerer Trierer Disc-Golf-Parcours kommt gut an

Das große Turnier der Disc-Golf-Abteilung der DJK/MJC Trier hat sich etabliert. Bei der dritten Auflage am vergangenen Samstag waren alle 52 Startplätze in Windeseile vergeben. Der Parcours im Weißhauswald gehört zu den herausforderndsten in Deutschland. „Der Kurs kam trotzdem gut an“, sagt Organisationsleiter Ingo Langner, der diesmal auch selbst mitspielte und bei den Ü-40-Senioren den vierten Platz belegte. Wie schwer der Kurs war, unterstreicht, dass nur Sieger Moritz Lehmann (-8) und Jan Sauthof (-1) unter Par blieben. Zwischen dem Aachener und dem Disc Golfer aus dem hessischen Vellmar entwickelte sich in den ersten beiden Runden ein spannendes Duell, dass Lehmann erst in der dritten Runde für sich entscheiden konnte. Bester Teilnehmer aus der Region war als Sechstplatzierter der Bitburger André Wilke (+4), der wie Jari Mahler auf dem siebten Platz (+5) für Disc Golf Trier startet. Bei den Frauen siegte Simone Bentlage (Grevenbroich). Wie vor einem Jahr sorgte der Trierer Tom Steuer in der Juniorenklasse für einen Sieg für den Ausrichterverein.