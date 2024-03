Wasser ist ihr Element (Rettungs-)Schwimmerin aus Kanzem träumt von der ganz großen Bühne

Jetzt nur noch Englisch. Mit der mündlichen Prüfung in dieser Fremdsprache macht Magdalena Benzmüller am heutigen Donnerstag am Gymnasium in Konz endgültig den Deckel drauf aufs Abitur. Die Hochschulreife hat sie bereits nach den schriftlichen Prüfungen in den Fächern Mathematik, Chemie und Erdkunde in der Tasche, nun geht’s noch um den Notenschnitt.