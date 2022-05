Schwimmen : Schwimmer der SSV Trier stark bei Deutscher Meisterschaft

Trier/Berlin Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin hat sich das Team der SG Rhein-Mosel in hervorragender Form präsentiert. Das Trio mit zwei Schwimmern aus Trier und einem Starter aus Koblenz erzielte neue Bestzeiten.

Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin hat sich das Team der SG Rhein-Mosel in hervorragender Form präsentiert. Das Trio mit zwei Schwimmern aus Trier und einem Starter aus Koblenz erzielte neue Bestzeiten.

Bei seinem ersten Start bei Deutschen Meisterschaften ließ sich Kimi Kasper vom SSV Trier über 50 Meter Brust nicht von der großen Kulisse beeindrucken. In 33,29 Sekunden verbesserte der 14-Jährige seinen eigenen Rheinland-Altersklassenrekord, den er Anfang Mai in Riesa bei den Süddeutschen Meisterschaften aufgestellt hatte. Über die doppelte Distanz ging er das Rennen beherzt an, er musste aber zum Ende hin dem Tempo Tribut zollen. Trotzdem stand mit 1:15,67 Minuten am Ende eine neue Bestzeit auf der Anzeigetafel.