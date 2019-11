Trendsport : Scooter-Contest am Samstag in der Skate-Halle Trier

Trier In der Skate-Halle Trier wird am Samstag, 9. November, ein Scooter-Contest ausgerichtet. Inte­ressierte Stunt-Scooter-Fahrer können sich vor Ort zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr anmelden. Sieger werden in den Kategorien Unter-15-Jährige, Über-15-Jährige und Bester Trick (für die erfahreneren Teilnehmer) ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Los geht’s um 12.30 Uhr. Es werden jeweils zwei Umläufe von 60 Sekunden gefahren. Jeder Teilnehmer zeigt bis zu zehn Tricks.

„Wir wollen mit dem Contest die regionale und überregionale Scooter-Szene sowie die Skate-Halle Trier fördern“, sagt Florian Rohdenburg. Einnahmen aus dem Essens- und Getränke-Verkauf gehen an die Skate-Halle.