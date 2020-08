Funsport : Scooter-Fahrer treffen sich am 22. August in Trier

In der Trierer Skatehalle gibt’s am 22. August eine Scooter-Veranstaltung mit mehreren Profis. Foto: TV/Hans Krämer

Trier Erstmals nach der Corona-Zwangspause wird in der Trierer Skatehalle in der Aachener Straße am Samstag, 22. August, wieder eine Scooter-Veranstaltung ausgerichtet. Los geht’s um 10 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr geplant.

Anders als in den Vorjahren wird es mit Ausnahme eines Best-Trick-Contests keinen richtigen Wettbewerb geben, sondern ein Zusammenkommen von regionalen Fahrern und mehreren Profis, die sich austauschen und gemeinsam fahren können. Laut Corona-Vorgaben dürfen bis zu 100 Interessierte in die Halle kommen.

Über den Sponsor Maddgear kommen laut (Mit-)Organisator Florian Rohdenburg drei international bekannte Profi-Fahrer nach Trier: der Niederländer Daan Melis, Timon Kunze und Malte Blum. „Wir wollen vor allem Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit bieten, mit den Profis zusammen in der Halle zu fahren und von ihnen zu lernen – in lockerer Atmosphäre“, sagt Rohdenburg.