Segelfliegen : Sensationeller Erfolg für den Aeroclub Trier-Konz

Konz/Laucha Der 15-jährige David Goergen wird in Sachen-Anhalt Deutscher Jugendmeister.

Die Jugendarbeit des in Konz-Könen beheimateten Aeroclubs Trier-Konz hat in diesem Jahr Früchte getragen – und was für pralle! Beim Bundesjugendvergleichsfliegen in Laucha (Sachsen-Anhalt) hat der erst 15-jährige David Goergen aus Konz einen spektakulären Erfolg gelandet: Er siegte und ist nun Deutscher Jugendmeister im Segelfliegen. Der Titel ist nicht nur aus sportlicher Sicht bemerkenswert. Der Wettbewerb stand Teilnehmern bis zum 25. Lebensjahr offen, Goergen war unter den 41 Startern somit einer der jüngsten Sportler.