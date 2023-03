Senioren nehmen an Weltmeisterschaft teil WM auf eigene Kosten

Wolfgang Baum stand in der zurückliegenden Woche unter Stress. „Ich muss meinen Vertretern die Pläne schreiben, was sie mit den Sportgruppen und -kursen machen sollen“, erzählte der Sportlehrer beim SFG Bernkastel-Kues. Alle fünf Jahre, jeweils kurz nach seinem runden Geburtstag, gönnt sich Baum eine Teilnahme an internationalen Senioren-Meisterschaften. Der Sportbetrieb soll aber weitergehen, auch wenn er vom 26. März bis 1. April mit neun weitere Leichtathleten aus der Region Trier bei den Hallen- und Winterwurf-Weltmeisterschaften in Torun (Polen) mit mehr als 4000 Sportlern aus aller Welt um Platzierungen und Medaillen kämpft.