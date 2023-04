Leichtathletik „Training ist wie nach Hause kommen“

Training in der generationsübergreifenden Gruppe des SE Orenhofen (mit Sportlern von 14 bis weit über 70 Jahre), „das ist wie nach Hause kommen“, sagt Bast. Da könne sie abschalten, runterkommen. So wie eigentlich schon immer seit sie mit neun Jahren mit der Leichtathletik begonnen hat. Nieder legte immer Wert auf eine vielseitige athletische Ausbildung. Das brachte Bast einige Rheinlandmeistertitel im Siebenkampf-Team. Als eine von nur einem Dutzend Leichtathletinnen der Region erzielte sie mehr als 4000 Punkte in der Vielseitigkeitsprüfung (4036 Punkte). In sechs weiteren Disziplinen steht sie außerdem in der Allzeit-Bestenliste des Leichtathletikbezirks Trier. Im Stabhochsprung hielt Bast mit 3,01 Metern sechs Jahre lang (2006-12) den Bezirksrekord.