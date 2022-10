Fußball-Bezirksliga : SG Geisfeld - SG Ruwertal: Punkteteilung ,unter der Badewanne‘

Wasserspiele in Geisfeld: Bei schwierigen Bedingungen gaben beide Teams ihr Bestes. In dieser Szene duellieren sich Geisfelds Nicolas Imholz (links) und Ruwertals Fynn Martin (rechts). Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Geisfeld Ein später Treffer sichert den Gästen ein 1:1 bei den Hochwäldern, deren berauschende Siegesserie erstmal ein Ende gefunden hat. Der Gästecoach wertet das Unentschieden für sein Team als „Signal“.

Dank eines engagierten, kämpferischen Auftritts hat sich die SG Ruwertal bei strömendem Regen im Hochwald einen Punkt bei der SG Geisfeld/Rascheid/Reinsfeld gesichert. Dem 1:0 für die Hausherren durch Jannik Marx nach einer guten halben Stunde ließ der eingewechselte Pascal Neumann fast mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich folgen. Während die Spielgemeinschaft aus dem Hochwald nur knapp am sechsten Sieg in Folge vorbeischlitterte, haben die Ruwertaler unter Trainer-Comebacker Benjamin Leis den Abstand zu den Abstiegsplätzen wieder etwas vergrößert.

Im frühen funzeligen Halbdunkel unter der zu diesem Zeitpunkt schon notwendigen Platzbeleuchtung war es für alle Beteiligten fast unmöglich, unter der ,ausgeschütteten Badewanne‘ so etwas wie ein konstruktives Kombinationsspiel aufzuziehen. Umso mehr ist der nimmermüde Einsatz aller Akteure anzuerkennen, den Widrigkeiten so gut es ging zu trotzen.

Der Führungstreffer der Hochwälder war zum Teil zumindest auch den Platzverhältnissen zuzuschreiben. Der unermüdliche Antreiber und ,Teilzeit-Trainer‘ Christian Alt leitete den Ball, der in einer Pfütze auf dem Platz fast liegen geblieben wäre, zu Mitspieler Marx weiter, der sich die Chance zum 1:0 gegen Torwart-Rückkehrer Felix Kloy nicht entgehen ließ.

„Der Punktgewinn der Ruwer taler, auch wenn er sehr spät zustande kam, ist nicht unverdient“, erkannte Alt die Leistung des Gegners an. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass „wir eigentlich die besseren Chancen hatten. Ein Kopfball von mir tropfte auf die Latte, und auch Maurice Speicher verfehlte mit dem Kopf nur knapp das 2:0. Und zum Schluss hätten wir einfach das 2:0 machen müssen“.

Dass die Hochwälder in der Schlussphase der Partie, als sich auch ein paar Wolkenlücken auftaten, nicht auf 2:0 stellten, war vor allem dem Keeper der SG Ruwertal zu verdanken. Zweimal hatte Kloy in Eins-gegen-eins-Situationen nervenstark das bessere Ende für sich und ebnete seiner Mannschaft damit noch den Weg zum Punkt. Der Ausgleich durch Neumann aus mittiger Position zehn Meter vor dem Tor in der 90. Minute wurde von den ,Roten‘ denn auch frenetisch bejubelt.