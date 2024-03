Fußball Kreisliga A6 Unfassbar stabile Saison

Personell und auch in Zukunft sehe es positiv aus beim Dritten der Kreisliga A6. Während Torwart Pascal Ballmann aus einer Verletzung wieder hinzugekommen ist, sind Matteo Ludwig (Muskelverletzung im Sprunggelenk) sowie Pascal Hein (Verdacht auf Schambeinentzündung) derzeit außen vor. Eine Änderung auf einer der Trainerpositionen gibt es zur neuen Saison. So stehe Marcus Weber aufgrund beruflicher und familiärer Gründe ab dem Sommer nicht mehr zur Verfügung. „Marcus ist zum dritten Mal Papa geworden und ist auch beruflich im Schuldienst sehr eingespannt. Wir suchen derzeit eine Nachfolgelösung und einen Trainer, der an der Seite von Daniel Bartsch exklusiv im Coaching aktiv sein soll“, soll die positive Entwicklung im Kylltal für Drückes auch in Zukunft so weitergehen.