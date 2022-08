Fußball-Rheinlandliga : SG Schneifel - SG Ellscheid: Couragierter Schlagabtausch im Eifel-Derby

Ormont Hektische Schlussphase, zwei Tore, aber kein Sieger: Wem das 1:1 zwischen beiden Teams mehr behagt.

Hallebach freute sich: „Es war viel Feuer drin, was man an den zunehmenden Zweikämpfen gemerkt hat. Dennoch war es ein faires Spiel, in dem für uns am Ende sogar noch mehr als ein Punkt drin war. Ich bin stolz auf die sehr gute Mannschaftsleistung und sehe Schritte in die richtige Richtung.“