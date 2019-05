Mehrkampf : Sieben Landesmeister und 20 direkte DM-Qualifikationen

Koblenz Die Leichtathleten und Turner aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich waren bei den rheinland-pfälzischen Mehrkampfmeisterschaften des Turner-Bundes erfolgreich.

Die nationalen Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turner-Bundes (DTB)am 21. und 22. September in Frankfurt und Eutin finden mit guter Beteiligung aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich statt. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am vergangenen Samstag in Koblenz erfüllten zwei Turner und elf Leichtathleten in 20 Mal die A-Normen für die DM. Die 13-jährige Nele Anton, die sich sicher für die Schleuderballtitelkämpfe qualifizierte, und Emma Koppelkamm (beide SFG Bernkastel-Kues) dürfen miterfüllter B-Norm im leichtathletischen Fünfkampf des DTB noch darauf hoffen, im Herbst in Frankfurt außerdem Sprinten, Laufen, Springen und Kugelstoßen zu dürfen. Die A-Norm erfüllten Gina Laudes (TV Morbach) und Louis Heil (VfL Traben-Trarbach, Deutscher Acht- beziehungsweise Sechskampf aus je vier respektive drei Turn- und Leichtathletik-Disziplinen) sowie Nele Anton, Katrin Weischer, Jasmin Bakali, Angelina Baum, Christian Justen, Jonas Schnitzius, Denzel Jeans, Alexander Studert, Kilian Glesius, Tim Stetzka und Sven Anton (alle SFG Bernkastel-Kues).

365 Teilnehmer aus 56 Vereinen bewarben sich in Koblenz um die Landestitel. Sieben entführte der Kreis-Nachwuchs an die Mosel und in den Hunsrück. Im Mehrkampf gingen die einzigen beiden Siege für den Kreis an Louis Heil und Jonas Schnitzius. Der 15-jährige Heil sicherte sich seinen Sieg in der Altersklasse M 14-15 vor allem durch seine überragenden Vorstellungen im Bodenturnen, an Barren und Reck. Der zwei Jahre jüngere Schnitzius lief über 75 Meter in 9,79 Sekunde neue persönliche Bestzeit und legte mit 5,05 Metern im Weitsprung ordentlich nach, so dass 9,66 Meter mit der Drei-Kilogramm-Kugel, 35,62 Meter mit dem 800 Gramm schweren Schleuderball und 3:40,6 Minuten im 1000-Meter-Lauf zum überlegenen Sieg reichten.