Radsport : Silas Bossong in Hannah Ludwigs Radspuren

Silas Bossong in Hannah Ludwigs Radspuren

Bolanden 14-Jähriger vom RSC Stahlross Wittlich belegt zwölften Platz bei Deutschen Nachwuchs-Meisterschaften im Straßenrennen.

(teu) Im Trikot des RSC Stahlross Wittlich hat Hannah Ludwig mit 14 Jahren ihre ersten DM-Medaillen gewonnen. Am Mittwoch wurde die Profi-Radsportlerin für die Olympischen Spielen in Tokio nominiert (der TV berichtete). Hannah Ludwigs Part als Nachwuchshoffnung der Wittlicher Radsportler hat mittlerweile Silas Bossong eingenommen. Zeitgleich mit Sieger Benedikt Benz (RSG Offeburg-Fessenbach) belegte der 14-Jährige am vergangenen Wochenende den zwölften Platz im U-15-Straßenrennen der Deutschen Nachwuchsmeisterschaften.