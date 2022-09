Hohe Auszeichnung : Silbernes Lorbeerblatt für Eifeler Rettungsschwimmer

Berlin/Esch Der aus Esch im Vulkaneifelkreis stammende Tim Brang ist am heutigen Freitag als einer von zehn Rettungsschwimmern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Schloss Bellevue in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden.

Die Sportler hatten im Juli an den World Games in Birmingham in den USA teilgenommen, wo sie zusammen mit weiteren Teamkameraden insgesamt 14 Medaillen gewannen.