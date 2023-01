Jahresabschluss : Silvesterlauf 2022 in Trier: Die Bilder von der Rückkehr des Altstadt-Events

Update Trier Der Silvesterlauf in Trier ist zurück und von Bambini- bis zum Elitelauf konnten sich die Teilnehmer und Zuschauer über eine herrliche Kulisse bei bestem Wetter freuen.

Der Belgier Isaac Kimeli und Deborah Schöneborn aus Berlin haben beim traditionellen Trierer Silvesterlauf Siege gefeiert. Bei der 33. Auflage am Samstag setzte sich Kimeli bei den Männern in 22:18 Minuten im Zielsprint durch und verbesserte den 25 Jahre alten Streckenrekord des Kenianers Isaak Kiriuki um drei Sekunden. Zweiter wurde Marathon-Europameister Richard Ringer vom LC Rehlingen, der in 22:20 Minuten zudem einen deutschen Straßenlauf-Rekord über acht Kilometer aufstellte. Wie schon bei der EM in München lag Ringer vor Amanal Petros vom TV Wattenscheid (22:22).