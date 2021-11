Leichtathletik : Silvesterlauf in Trier: Trierischer Volksfreund und SWT fördern Kinder

Trier Der TV und die Stadtwerke Trierwerden auch bei der 32. Auflage des Trierer Silvesterlaufs am 31. Dezember die Wettbewerbe der Jüngsten unterstützen.

Norbert Ruschel, Vorstandsmitglied im Verein Silvesterlauf Trier und Leiter der Ausonius-Grundschule, hat ein Schreiben an die Trierer Schulen gerichtet, in dem er zum Mitmachen animiert. In dem Schreiben heißt es: „Nach dem sensationellen Erfolg des Schulcups im Jubiläumsjahr 2019 (30 Jahre Silvesterlauf Trier) möchte ich auf den diesjährigen Silvesterlauf aufmerksam machen. Streng orientiert an der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung haben wir ein Hygiene-Konzept entwickelt, unter dem eine Teilnahme auch für die Kinder möglich ist.“